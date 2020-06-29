События

11:25 29.06.2020

В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19 у военнослужащего из Киевской области

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В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19 у военнослужащего из Киевской области

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро понедельника подтвержден один новый случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, более всего 180 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19.

Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, у него наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 40 человек.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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