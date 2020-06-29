Двое украинских военных ранены в результате обстрелов российскими наемниками Крымского

Российские наемники в понедельник утром открыли огонь по позициям украинских защитников вблизи н.п.Крымского, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, по позициям украинских защитников вблизи Крымского, российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.