Один горняк погиб, еще один тяжело травмирован на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - Волынец

В Луганской области погиб шахтер, еще один – травмирован, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина) Михаил Волынец.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", написал Волынец в Фейсбук.