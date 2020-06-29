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09:45 29.06.2020

На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

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На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

На границе с Венгрией сегодня, 29 июня, с 1:00 полностью восстановили работу пункты пропуска "Вилок-Тисабеч", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш" и "Звонково-Лонья".

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, по состоянию на 8:00 утра эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 185 - на въезд в Украину и 440 - на выезд из Украины.

В ведомстве также напомнили гражданам Украины, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок, что на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Украинцам, которые планируют ехать в Венгрию с транзитной целью, въезд на территорию Венгрии разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Ранее, 25 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник.

В то же время Сийярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.

Ранее на украинско-венгерской границе начал функционировать автомобильный пункт пропуска "Чоп (Тиса) – Захонь" (Ужгородский район).

Теги: #госпогранслужба #венгрия #граница
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