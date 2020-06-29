Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус лабораторно подтвержден у 115 человек, сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Бернык.

"За минувшие сутки в области по результатам ПЦР-диагностики еще у 115 человек обнаружены позитивные результаты на COVID-19", - написал Бернык на странице в Фейсбуке.

По его данным, общее число больных коронавирусом во Львовской области составляет 5292 человека.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев COVID-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 19 умерли.