События

09:32 29.06.2020

В Киеве подтверждено 45 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, двое ранее заболевших умерли, 5 выздоровели - Кличко

1 мин читать
В Киеве подтверждено 45 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, двое ранее заболевших умерли, 5 выздоровели - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки еще у 45 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, двое из числа ранее заболевших умерли, пятеро – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбукев понедельник.

Так, среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет и трехлетняя девочка и27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет.

Всего в больницы столицы, по словам мэра, госпитализировали 6 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 10, в Днепровском – 7, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 29.06.2020
В Армении за сутки 482 новых заражения COVID-19, скончались 11 человек

В Армении за сутки 482 новых заражения COVID-19, скончались 11 человек

10:30 29.06.2020
В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

09:33 29.06.2020
Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

09:29 29.06.2020
В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

06:47 29.06.2020
Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

04:42 29.06.2020
В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

03:23 29.06.2020
Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

23:45 28.06.2020
На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

20:27 28.06.2020
ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

18:16 28.06.2020
В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

ПОСЛЕДНЕЕ

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Двое украинских военных ранены в результате обстрелов российскими наемниками Крымского

Один горняк погиб, еще один тяжело травмирован на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - Волынец

На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

В пакистанском Карачи атаковано здание фондовой биржи, есть погибшие и раненые

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА