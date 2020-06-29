События

08:21 29.06.2020

В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

1 мин читать
В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

В западных областях Украины из-за непогоды в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, остаются затопленными подвалы и приусадебные участки местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, сообщили в пресс-службе  Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка…Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область)", – говорится в утренней сводке ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС отметили, что в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, 1 объект социальной и бытовой сферы,  затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Кроме того силами ГСЧС спасены, эвакуированы с начала работ - 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ - 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ - 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ - 25315 л).

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 чел. и 291 ед. техники, из них от ГСЧС 467 чел. л / с и 193 ед. техники (из них 2 вертолета)", - подытожили в ГСЧС

Теги: #непогода #последствия #украина #прикарпатье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 29.06.2020
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:02 29.06.2020
Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

07:33 29.06.2020
Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:47 29.06.2020
Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

03:26 29.06.2020
Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

01:07 29.06.2020
Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

23:45 28.06.2020
На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:34 28.06.2020
В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

11:07 28.06.2020
Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

10:49 28.06.2020
США поздравили Украину с Днем Конституции

США поздравили Украину с Днем Конституции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

ПОСЛЕДНЕЕ

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

В Северной Атлантике стартуют военно-морские учения НАТО

В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

Застрявшим в Грузии из-за пандемии COVID-19 иностранцам разрешили остаться в республике до 31 июля

В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

В Беларуси выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА