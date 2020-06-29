В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

В западных областях Украины из-за непогоды в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, остаются затопленными подвалы и приусадебные участки местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка…Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область)", – говорится в утренней сводке ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС отметили, что в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, 1 объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Кроме того силами ГСЧС спасены, эвакуированы с начала работ - 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ - 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ - 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ - 25315 л).

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 чел. и 291 ед. техники, из них от ГСЧС 467 чел. л / с и 193 ед. техники (из них 2 вертолета)", - подытожили в ГСЧС