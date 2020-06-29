Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: Сумская - 60, Киевская - 21, Черниговская - 20 и Ивано-Франковска - 2", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.