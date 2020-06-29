События

08:02 29.06.2020

Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

1 мин читать
Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: Сумская - 60, Киевская - 21, Черниговская - 20 и Ивано-Франковска - 2", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 29.06.2020
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:21 29.06.2020
В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

07:33 29.06.2020
Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:47 29.06.2020
Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

03:26 29.06.2020
Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

01:07 29.06.2020
Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

23:45 28.06.2020
На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:34 28.06.2020
В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

11:07 28.06.2020
Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

10:49 28.06.2020
США поздравили Украину с Днем Конституции

США поздравили Украину с Днем Конституции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

ПОСЛЕДНЕЕ

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

В Северной Атлантике стартуют военно-морские учения НАТО

В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

Застрявшим в Грузии из-за пандемии COVID-19 иностранцам разрешили остаться в республике до 31 июля

В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

В Беларуси выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА