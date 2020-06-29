Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

УКРАИНА-КИЕВ-КЛИЧКО-ФОНТАН

Киев. 29 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о тестировании нового интерактивного свето-музыкального фонтана Сырецком парке Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Друзья! Мы делаем все, чтобы киевлянам и гостям столицы было интересно и приятно отдыхать в наших городских парках. Два года назад мы капитально отремонтировали первую очередь парка "Сырецкий". И сегодня обновляем вторую очередь. Будут в парке и новый фонтан, и современная сцена и танцпол. Сейчас, в частности, тестируем свето-музыкальный пешеходный интерактивный фонтан", - рассказал Кличко в заметке к видео, опубликованной на его официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером

По словам мэра Киева, это – "сухой" фонтан. Потому что его чаша находится под фонтаном. Когда фонтан не работает - поверхность остается сухой. Также он сообщил, что струи воды будут "танцевать" в такт детским песням и будут подсвечены.

"Фонтан - интерактивный. И, нажимая специальные сенсорные кнопки, дети смогут изменить высоту струй или, например, их цвет. Также фонтан безопасен для игр детей и в нем можно будет играть даже во время свето-музыкальных шоу", - подытожил Кличко.