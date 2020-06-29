Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн., сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим выполняли возложенные на них обязанности, чем допустили незаконную вырубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 3 млн. грн", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в воскресенье вечером.

Санкция стать предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.