События

01:07 29.06.2020

Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

1 мин читать
Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

Организованна преступная группа из 6 человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса, повлекшую убытки в 1,2 млн грн, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую организовал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в воскресенье вечером

.Вследствие деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн. грн.

"В случае доказательства вины, мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Другим участникам преступной группы - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет", - подытожили в ГБР.

 

Теги: #гбр #украина #убытки #вырубка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:45 28.06.2020
На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:34 28.06.2020
В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

11:07 28.06.2020
Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

10:49 28.06.2020
США поздравили Украину с Днем Конституции

США поздравили Украину с Днем Конституции

10:14 28.06.2020
Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

10:07 28.06.2020
Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

10:05 28.06.2020
В Черноморском порту задержан грузовик, пытающийся незаконно перевезти через границу янтарь

В Черноморском порту задержан грузовик, пытающийся незаконно перевезти через границу янтарь

09:54 28.06.2020
Количество новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в 21 области Украины и в Киеве

Количество новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в 21 области Украины и в Киеве

09:45 28.06.2020
Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

09:25 28.06.2020
В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

ПОСЛЕДНЕЕ

Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

Застрявшим в Грузии из-за пандемии COVID-19 иностранцам разрешили остаться в республике до 31 июля

В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

В Беларуси выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались

Житель Эсхара спровоцировал взрыв газа на летней кухне и госпитализирован

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 39 тыс.

В Польше за сутки выявлено менее двухсот новых случаев заражения коронавирусом

Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА