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00:10 29.06.2020

Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

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Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

Легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства в понедельник должна стартовать на орбиту с 53 коммерческими микроспутниками, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск ракеты, который неоднократно откладывался в июне из-за непогоды, в том числе последний раз 28 июня, планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в 01:51 UTC.

Космические аппараты массой до 150 кг, принадлежащие 21 коммерческому заказчику из 13 стран, предназначены для проведения дистанционного зондирования Земля, телекоммуникации и различных научных исследований и испытания технологий.

Нынешний запуск ракеты Vega, который планировалось осуществить еще в марте, является первым стартом с космодрома Куру после начала пандемии коронавируса. Он проводится в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service) по выводу на орбиту малых коммерческих спутников.

Теги: #ракета #европа #запуск
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