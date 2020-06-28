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23:45 28.06.2020

На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4745 человек, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"Сегодня, 28 июня, на Буковине официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом…Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4745 человек", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 487 образцов.

Также он добавил, что 13 буковинцев по состоянию на вечер воскресенья выздоровели от Covid-19, получив отрицательный результат тестов.

 

 

Теги: #буковина #коронавирус #украина #ситуация
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