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23:00 28.06.2020

Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

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Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что суверенитет республики находится под реальной угрозой в связи с ситуацией вокруг президентских выборов.

"Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления. Идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло власти. Через майдан, беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я - нет", - заявил Лукашенко, выступая в минувшую пятницу перед активом Минской области.

Фрагменты выступления показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

Президент утверждает, что "если бы мы некоторых не отрезвили, то сегодня бушевал бы Солигорск (Минская область, место добычи калийной соли - ИФ)".

Лукашенко пояснил свою жесткую позицию по отношению к политическим оппонентам: "Я гнуть должен по максимуму. Потому что я не знаю, какие действия они предпримут".

"Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Это я вам обещаю", - сказал Лукашенко.

Президентские выборы в республике должны пройти 9 августа.

В настоящее время потенциальные соперники Лукашенко на выборах - экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский находятся в местах лишения свободы. В отношении Бабарико возбуждено уголовное дело. Также арестованы активисты избирательной кампании, оппозиционные политики Павел Северинец, Николай Статкевич и те, кто участвовал в мирных акциях протеста.

Теги: #президент #выборы #беларусь
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