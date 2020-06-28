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18:16 28.06.2020

В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

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В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 534 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 достигло 16 тыс. 424, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались пять человек с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 достигло 198 человек. Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Азербайджане с начала пандемии достигло 9026 человек (+307 человек за сутки).

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,2 тыс. человек", - сообщает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено более 7,1 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране сделано 468 тыс. 967 тестов.

Теги: #данные #коронавирус #заражения #азербайджан
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