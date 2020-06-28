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17:51 28.06.2020

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

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Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

В воскресенье, 28 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив по позициям Вооруженных сил Украины 82-миллимитровые минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Мироновского, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82 мм минометы.

А вблизи н.п.Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупант использовал против украинских военных гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Теги: #всу #рф #оос
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