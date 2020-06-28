События

17:50 28.06.2020

В Беларуси выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались

1 мин читать
В Беларуси выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались

По состоянию на 28 июня, в Беларуси зарегистрировано 61 тыс. 475 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.

Прирост за последние сутки составил 380 случаев.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 (на 27 июня - 377) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 28 июня выздоровели и выписаны 45 тыс. 27 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 июня - 44 тыс. 126).

More

Теги: #коронавирус #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 28.06.2020
В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

В Азербайджане за сутки выявлены 534 заражения COVID-19, пять человек скончались

16:11 28.06.2020
Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 39 тыс.

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 39 тыс.

15:36 28.06.2020
В Польше за сутки выявлено менее двухсот новых случаев заражения коронавирусом

В Польше за сутки выявлено менее двухсот новых случаев заражения коронавирусом

13:09 28.06.2020
Из-за коронавируса 500 тыс. жителей уезда в китайской провинции Хэбэй попали под режим строгой изоляции

Из-за коронавируса 500 тыс. жителей уезда в китайской провинции Хэбэй попали под режим строгой изоляции

11:45 28.06.2020
21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

10:14 28.06.2020
Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

09:54 28.06.2020
Количество новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в 21 области Украины и в Киеве

Количество новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в 21 области Украины и в Киеве

09:25 28.06.2020
В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

09:21 28.06.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 173 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 173 человек

06:44 28.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 млн, скончавшихся - 500 тыс.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 млн, скончавшихся - 500 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Житель Эсхара спровоцировал взрыв газа на летней кухне и госпитализирован

Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

В начале недели в Украине будет жарко, местами ожидаются грозы

Полиция открыла дело по стрельбе со смертельным исходом в Харьковской области

Индия и Китай укрепляют спорный участок границы, где произошли столкновения военных

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА