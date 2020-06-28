В Беларуси выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались

По состоянию на 28 июня, в Беларуси зарегистрировано 61 тыс. 475 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.

Прирост за последние сутки составил 380 случаев.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 (на 27 июня - 377) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 28 июня выздоровели и выписаны 45 тыс. 27 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 июня - 44 тыс. 126).

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