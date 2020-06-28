Житель Эсхара спровоцировал взрыв газа на летней кухне и госпитализирован

Полиция начала досудебное расследование взрыва с последующим возгоранием, который произошел в пос.Эсхар Харьковской области в ночь на воскресенье.

"Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна. Мужчину с ожогами руки и лица доставлен в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы", - сообщает отдел коммуникаций ГУНацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".