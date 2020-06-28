В начале недели в Украине будет жарко, местами ожидаются грозы

В ближайшие сутки, 29 июня, погоду большей части территории Украины будет определять жаркая и неустойчивая воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник на Левобережье, днём и в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днём во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей 20-23°, днём 25-30°, в южной части до 34°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 17-19°, днём 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июня самая высокая температура воздуха днём была 34,0 в 1963г., самая низкая ночью +7,5 в 1902г.

30 июня в западных, северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами значительный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 12-17°, днём 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 26-31°, на юге до 34°, в северных областях 24-29°.

В Киеве – ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днём 26-28°.

28 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-28°; в Днепре в пределах Киева 25°.