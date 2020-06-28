Полиция открыла дело по стрельбе со смертельным исходом в Харьковской области

Полиция начала досудебное расследование стрельбы, которая произошла в субботу вечером в с.Гусаровка Харьковской области и в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения.

"Следователем открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос о сообщении стрелявшему о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под страже

Как сообщалось, в субботу вечером в с.Гусаровка Харьковской области вблизи карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону отдыхавших. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу, где один из них (27 лет) умер.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие. По предварительной информации, задержанный был в состоянии алкогольного опьянения.