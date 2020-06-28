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11:07 28.06.2020

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

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Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 677-IX, который Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года.

"Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году", - сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому.

Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

"Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3510 с поправками в Бюджетный кодекс, которые позволяют органам местного самоуправления погашать местные заимствования на ремонтно-строительные работы автодорог за счет субвенции из госбюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог.

За счет средств субвенции может производиться погашение местного долга, а также погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним заимствованиям. Помимо этого, закон позволяет направлять средства государственного дорожного фонда в рамках действующих бюджетных ассигнований на содержание бюджетных учреждений, основной задачей которых является обеспечение работы и управление информационно-аналитическими ресурсами дорожного хозяйства.

Теги: #допфинансирование #зеленский #украина #закон
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