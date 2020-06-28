США поздравили Украину с Днем Конституции

Соединенные Штаты Америки в День Конституции Украины отметили усилия украинского государства по внедрению реформ и заверили в непоколебимой поддержке.

Как сообщается в официальном микроблоге посольства США в Украине в Твиттере: "В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, двигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Также в посольстве заверили украинцев в поддержке.

"Соединенные Штаты остаются непреклонны в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно-признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины", - отметили в посольстве.