Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

За последние сутки в Киеве коронавирусное заболевание Covid-19 подтвердилось еще у 69 человек, из них двое – медики, от болезни в течение суток умерли четыре человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 69 человек. Четверо больных умерли. На сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Среди новых заболевших, по его словам, 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет; 33 человек от 21 до 85 лет; 6-летняя девочка и мальчик, которому 14 лет. Заболели, в том числе, и двое медиков.

В больницы города госпитализировали 14 больных.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 1 547 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев", - добавил мэр столицы.