В Черноморском порту задержан грузовик, пытающийся незаконно перевезти через границу янтарь

Пограничники Одесского отряда в Черноморском порту задержали грузовик, который незаконно пытался перевезти контрабандный янтарь через государственную границу Украины, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера вечером в Черноморском порту пограничники совместно с таможенниками осуществляли оформление теплохода "Sea Partner" на выезд в Турцию. Около 20:00 на погранично-таможенный контроль прибыло грузовое транспортное средство "Mercedes" турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. В результате осмотра данного автомобиля погранично-таможенная группа обнаружила скрытый в кабине водителя "солнечный камень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранец заблаговременно подготовился к путешествию и скрыл янтарь в полиэтиленовых пакетах в обшивке спального места. Всего пограничники достали из тайника почти 23 кг камней, из них примерно 16 кг обработанных камней.

Предварительная стоимость товара составляет около 310 тыс. грн. Транспортное средство без прицепа оценено примерно в 350 тыс. грн и теперь изъято до решения суда.