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09:45 28.06.2020

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

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Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции подчеркнул важность уважения конституционных прав граждан и призвал украинцев уважать законы государства, а не думать, как их обойти.

"Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос: а что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, все проще? Возможно, наша Конституция – это источник ответов? Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?", - сказал он в видеообращении в воскресенье по случаю Дня Конституции Украины.

Зеленский отметил, что в соответствии с первой статьей Конституции Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством. "Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина – невероятно красивая и обаятельная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было выгравировано в нашем сердце. И когда каждый из нас, наконец, поймет, что лучшая страна – именно та, где мы родились, тогда каждый из нас всеми своими делами и словами будет ее беречь", - указал он.

Президент пояснил, что для него беречь Украину – это беречь каждого украинца, и именно конституционные права гражданина является подсказкой, как это делать.

"Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой. А особенно – помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, любого, у кого есть другое, чем у тебя, мнение", - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что с уважения к Конституции начинается гражданское общество, а с уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый.

"И особенно сегодня, не только в День Конституции, но и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня. Бережем себя! Бережем людей вокруг нас! Бережем Украину! С Днем Конституции!", - сказал он в обращении.

Теги: #конституционные_права #зеленский #украина
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