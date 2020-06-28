За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 173 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 173 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 576 ПЦР-тестов (545 – новые пробы). Из них –173 позитивных анализа, а из новых проб – 153 (65 – жители Львова)", - указано в сообщении.

По данным горсовета, еще 1 800 взятых ранее проб остаются в холодильнике.

Всего по состоянию на 28 июня во Львовской области коронавирус диагностирован 5 177 человек, 137 больных умерли, 741 пациент выздоровел.