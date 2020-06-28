Зеленский в День Конституции: Мы должны научиться уважать права друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к взаимному уважению, а также уважению украинских законов.

"Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что необходимо "понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".