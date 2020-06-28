События

07:54 28.06.2020

Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины

2 мин читать
Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро воскресенья обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская - 9 и Ивано-Франковская – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло 3 человека.

Также отмечается, что в 95 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (55), Черновицкая (20), Львовская (13), Тернопольская (7) подтоплено 1 тыс. 364 дома (было 14 тыс. 428); (Ивано-Франковская (1 тыс. 38), Черновицкая (218), Тернопольской (108) 2 объекты социальной и бытовой сферы (было 18) затоплены 1 тыс. 588 подвалов (было 7 тыс. 223) (Ивано-Франковская (1 тыс. 180 ), Черновицкая (336), Тернопольская (51), Львовская (21) 2 тыс. 795 приусадебных участков (было 22 тыс. 182) (Ивано-Франковская (1 тыс. 619), Черновицкая (907), Тернопольская (263) , Львовская (6) разрушено 150,5 км автодорог (было 278,2) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) 83 моста (было 95) в Ивано-Франковской (81), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 582 км автодорог (было 653) и 216 мостов (было 265) Ивано-Франковская (541 км дорог и 202 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов).

Спасатели в течение суток эвакуировали 62 человека (с начала работ - 1656), откачали 47 тыс. 569 м куб. воды (с начала работ - 150 тыс. 340 м куб), доставлены для населения 450 кг продуктов питания (с начала работ - 7858 кг) и 8700 л питьевой воды (с начала работ - 24065 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 47 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (из них 2 вертолета).

Теги: #непогода #украина #обесточивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:52 28.06.2020
Зеленский в День Конституции: Мы должны научиться уважать права друг друга

Зеленский в День Конституции: Мы должны научиться уважать права друг друга

06:42 28.06.2020
Днем в воскресенье в Киеве ожидается гроза

Днем в воскресенье в Киеве ожидается гроза

04:58 28.06.2020
В Ровно нетрезвая полицейская совершила наезд на пешеходов

В Ровно нетрезвая полицейская совершила наезд на пешеходов

02:36 28.06.2020
В Украине с 1 июля начнется последний этап аттестации прокуроров

В Украине с 1 июля начнется последний этап аттестации прокуроров

01:00 28.06.2020
В Донецкой области за субботу подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусом

В Донецкой области за субботу подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусом

00:44 28.06.2020
На Ровенщине более 400 медиков заразились коронавирусом, всего за субботу подтверждено 57 новых случаев болезни

На Ровенщине более 400 медиков заразились коронавирусом, всего за субботу подтверждено 57 новых случаев болезни

23:37 27.06.2020
В результате стрельбы неизвестным на Харьковщине пострадали двое мужчин, один умер, полиция выясняет обстоятельства

В результате стрельбы неизвестным на Харьковщине пострадали двое мужчин, один умер, полиция выясняет обстоятельства

23:11 27.06.2020
Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №6

Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №6

22:39 27.06.2020
Зеленский наградил украинских деятелей по случаю Дня Конституции

Зеленский наградил украинских деятелей по случаю Дня Конституции

21:47 27.06.2020
Кличко обратился к правоохранителям с просьбой о расследовании деятельности строительной мафии Киева

Кличко обратился к правоохранителям с просьбой о расследовании деятельности строительной мафии Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн

Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 млн, скончавшихся - 500 тыс.

Число зараженных Covid-19 в Молдавии превысило 16 тысяч, скончался 521 пациент

Президентские выборы пройдут в Польше

В Ирландии сменится премьер-министр, им станет на ближайшие два с половиной года Майкл Мартин

Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Зеленский призвал международных партнеров Украины помочь в восстановлении пострадавших от наводнения регионов

Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн

Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

Премьер на совещании у Зеленского попросил местные власти ограничить работу ночных клубов, жестко контролировать транспорт и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе

Зеленский уволил Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА