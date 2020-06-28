События

04:58 28.06.2020

В Ровно нетрезвая полицейская совершила наезд на пешеходов

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В Ровно вечером 26 июня полицейская, пребывая в нетрезвом состоянии, совершила наезд на двух пешеходов, сообщил отдел коммуникации Нацполиции Ровенской области.

"31-летняя жительница Ровно, старший следователь следственного управления полиции области, выезжая автомобилем задним ходом, допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по улице 16-го Июля. Полицейская по внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что у 33-летней жительницы Ровно медики диагностировали ушибы коленей, у 28-летней - ушиб спины. Обеих после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

На правонарушительницу полицейские составили административный протокол по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, правоохранители открыли производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого обещают уволить виновную и ее непосредственного руководителя из органов Нацполиции. Также к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела, где она работала.

Теги: #правонарушение #полицейская #украина #ровно
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