События

01:38 28.06.2020

Президентские выборы пройдут в Польше

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Президентские выборы пройдут в Польше

Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Польше.

В соответствии с изменениями, принятыми в избирательном законодательстве, избиратели смогут проголосовать не только традиционно очно, но и по почте.

Ранее в правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявили, что 28 июня - это крайняя дата, когда могут быть проведены президентские выборы перед тем, как истечет срок полномочий нынешнего президента страны Анджея Дуды.

Президентские выборы в Польше изначально были намечены на 10 мая, однако голосование было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

В избирательный бюллетень внесены имена 10 кандидатов, в их числе и нынешний глава государства Анджей Дуда, полномочия которого истекают летом этого года.

Теги: #президент #польша #выборы
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Интерфакс-Украина
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