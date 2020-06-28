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00:03 28.06.2020

В Ирландии сменится премьер-министр, им станет на ближайшие два с половиной года Майкл Мартин

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В Ирландии сменится премьер-министр, им станет на ближайшие два с половиной года Майкл Мартин

В Ирландии завершились переговоры о создании коалиционного правительства между победившими на выборах в феврале партиями, по их итогам пост премьер-министра на ближайшие два с половиной года получает Майкл Мартин из партии Фиана Файл, передают в субботу западные СМИ.

В рамках соглашения Мартин сменит на посту Лео Варадкара, возглавлявшего правительство Ирландии ранее. Но в рамках соглашения между партиями через два с половиной года Варадкар вернется на этот пост также на два с половиной года. Впервые в истории Ирландии два политика поделят пост премьера.

Ожидается, что позднее Мартин, которого СМИ называют "ветераном оппозиции", представит парламенту состав своего кабинета министров.

Выборы в Ирландии прошли еще в феврале, и большинство голосов избирателей получили правоцентристы из Фиана Файл, либерально-консервативная партия Финэ Гэл с Варадкаром во главе заняли второе место, а на третьем оказалась партия зеленых. Политические силы долго не могли прийти к соглашению, а затем переговорам помешала пандемия коронавируса и карантин.

Мартину 60 лет, он в разные годы занимал посты министра образования, здравоохранения, предпринимательства, также недолго он работал в должности главы МИД Ирландии. По образованию он учитель, впервые избрался в нижнюю палату парламента Ирландии в 1989 году. Также он занимал пост мэра Корка. Лидером партии Фиана Файл он стал в 2011 году.

Теги: #ирландия #выборы #премьер
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