События

23:37 27.06.2020

В результате стрельбы неизвестным на Харьковщине пострадали двое мужчин, один умер, полиция выясняет обстоятельства

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В результате стрельбы неизвестным на Харьковщине пострадали двое мужчин, один умер, полиция выясняет обстоятельства

Правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы неизвестным вечером в субботу в с. Гусаровка (Харьковская обл.), в результате которой пострадали двое мужчин, один из которых впоследствии умер, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"В селе Гусаровка неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 53-летнего жителя района и изъяли у него оружие.

Информация внесена в Единый реестр учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: #харьковская_область #полиция #злоумышленник #стрельба #украина
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