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22:39 27.06.2020

Зеленский наградил украинских деятелей по случаю Дня Конституции

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Зеленский наградил украинских деятелей по случаю Дня Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении деятелей государственной, общественной и культурной жизни страны, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу главы государства №254/2020г., за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд награждаются:

Телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина (орден "За заслуги" III степени), певица и артистка Ирина Билык (орденом княгини Ольги III степени), певица и артистка Тина Кароль (орденом княгини Ольги III степени), артист театра и кино Олег Филимонов (звание "Народный артист Украины"), певец и композитор Арсен Мирзоян (звание "Заслуженный артист Украины"), певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (звание "Заслуженный артист Украины"), режиссер, сценарист Нариман Алиев (звание "Заслуженный деятель искусств Украины"), режиссер Антонио Лукич (звание "Заслуженный деятель искусств Украины"), солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета Елена Филипьева, худрук Богдан Струтинский, Андрей Белоус, Ростислав Держипильский.

Кроме того, награждаются деятели спорта Валерия Борзова (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени), Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

Также награждены генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени), главный продюсер "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" I степени, посмертно).

Также удостоен государственных наград председатель правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратимы объединены" Ярослав Билас (орден" За заслуги "III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, старший лейтенант Дарвин Потуданский (орден "За мужество" III степени, посмертно).

С подробным списком награжденных можно ознакомиться в тексте указа на сайте Офиса президента.

Теги: #зеленский #указ #украина #награды
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