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21:47 27.06.2020

Кличко обратился к правоохранителям с просьбой о расследовании деятельности строительной мафии Киева

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Кличко обратился к правоохранителям с просьбой о расследовании деятельности строительной мафии Киева

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с официальным заявлением в Офис генпрокурора, Службу безопасности и Государственное бюро расследований по вопросу фактов коррупции столичных застройщиков, изложенных в материалах журналистов.

"Чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", - заявил Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он отметил, что общался с журналистами в то время, когда они занимались расследованием и поблагодарил их за обнародованные материалы, отметив, что "готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны".

Теги: #киев #правоохранители #кличко #украина #обращение
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