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20:34 27.06.2020

Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн

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Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в субботу президенту Владимиру Зеленскому о предварительном графике, по которому в стране будут повышать минимальную заработную плату.

"Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что такой график выглядит вполне реалистично. "Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - подчеркнул президент.

Ранее Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил он тогда.

Теги: #минималка #украина #повышение
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