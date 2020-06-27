Зеленский: В Украине низкий уровень антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в Украине низкий уровень антисемитизма.

"В Украине низкий уровень антисемитизма, каждый человек, несмотря на национальность или вероисповедание, может чувствовать себя безопасно в нашей стране", - написал Зеленский в своем микроблоге Твиттер вечером в субботу.

Также глава государства поблагодарил правоохранителей за оперативное раскрытие преступления.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад на Херсонщине, которую в апреле 2020 года пытались поджечь злоумышленники.