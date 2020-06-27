В Харькове заглохший ВАЗ наехал на коляску с грудным ребенком, девочка погибла

В Харькове в результате ДТП в пер.Аверина был смертельно травмирован грудной ребенок, полиция начала уголовное производство.

"Установлено, что... мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.