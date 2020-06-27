В США число заразившихся коронавирусом приближается к 2,5 млн человек

В США за минувшие сутки выявили свыше 45 тыс. новых случаев заражения во всех 50 штатах, это одно из самых высоких чисел зараженных COVID-19, выявленных в стране за сутки, сообщает канал CNN со ссылкой на информацию Университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, за последние сутки в стране скончались 629 человек, таким образом, число умерших от COVID-19 в США превысило 125 тыс. человек.

Канал отмечает, что на протяжении всей недели в США выявляли высокое число инфицированных коронавирусом, и во многих штатах это повлияло на планы властей по возобновлению деятельности и снятии ограничений. Так, накануне сообщалось, что в Техасе и Флориде пока не будут открывать бары, не работающие уже несколько месяцев, из-за новой вспышки коронавируса. В Сан-Франциско, в частности, откладывают открытие парикмахерских и барбершопов, которые должны были возобновить работу на следующей неделе.

Власти ряда штатов, как сообщалось ранее, приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19, до тех пор, пока число заражений не начнет стабильно снижаться.

Канал также указывает на то, что если в субботу в стране зарегистрируют примерно столько же заражений как и в пятницу, то США перейдут отметку в 2,5 млн инфицированных коронавирусом. Эксперты в области здравоохранения, слова которых приводит канал, предупреждают, что это может быть только началом пандемии.