Венедиктова о 100 днях на должности генпрокурора: за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что за время ее пребывания на должности генерального прокурора были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, и пообещала, что приговоры в отношении не топ-коррупционеров и не политиков первого эшелона еще впереди.

"100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - отметила Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора в субботу.

Так, по словам генпрокурора, за весну, которая стала "символической порой наказаний", 4400 человек были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Также Венидиктова подчеркнула, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 млн 400 тыс. уголовных производств, а в суд направлено более 30 тыс. дел.

В целом, как отмечается, в 816 уголовных коррупционных процессах лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 630 обвинительных актов.

"Сейчас судом вынесены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн грн убытков", - резюмировала генпрокурор.

Касательно преступлений в бюджетной сфере, по словам Венидиктовой, было сообщено о подозрении в более тысячи уголовных производств, в суд направлено 829 обвинительных актов и сейчас принято более 260 обвинительных приговоров.

Кроме того, как рассказала генпрокурор, уже разоблачены 106 организованных групп и разоблачены 354 уголовных правонарушения, совершенных организованной наркопреступностью. Всего за этот период в сфере противодействия организованной преступности в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лиц, которыми совершено 926 преступлений. С вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства. Осуждены 86 человек, из которых 40 - к реальному лишению свободы.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании проголосовали 269 народных депутатов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.