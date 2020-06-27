События

15:53 27.06.2020

Венедиктова о 100 днях на должности генпрокурора: за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди

2 мин читать
Венедиктова о 100 днях на должности генпрокурора: за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что за время ее пребывания на должности генерального прокурора были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, и пообещала, что приговоры в отношении не топ-коррупционеров и не политиков первого эшелона еще впереди.

"100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - отметила Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора в субботу.

Так, по словам генпрокурора, за весну, которая стала "символической порой наказаний", 4400 человек были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Также Венидиктова подчеркнула, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 млн 400 тыс. уголовных производств, а в суд направлено более 30 тыс. дел.

В целом, как отмечается, в 816 уголовных коррупционных процессах лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 630 обвинительных актов.

"Сейчас судом вынесены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн грн убытков", - резюмировала генпрокурор.

Касательно преступлений в бюджетной сфере, по словам Венидиктовой, было сообщено о подозрении в более тысячи уголовных производств, в суд направлено 829 обвинительных актов и сейчас принято более 260 обвинительных приговоров.

Кроме того, как рассказала генпрокурор, уже разоблачены 106 организованных групп и разоблачены 354 уголовных правонарушения, совершенных организованной наркопреступностью. Всего за этот период в сфере противодействия организованной преступности в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лиц, которыми совершено 926 преступлений. С вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства. Осуждены 86 человек, из которых 40 - к реальному лишению свободы.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании проголосовали 269 народных депутатов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Теги: #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 24.06.2020
Венедиктова провела совещание по вопросам вооруженного конфликта на Донбассе и посетила линию разграничения

Венедиктова провела совещание по вопросам вооруженного конфликта на Донбассе и посетила линию разграничения

11:18 19.06.2020
Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

22:55 15.06.2020
Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

13:53 10.06.2020
Порошенко – Венедиктовой: это преследование оппозиции и переходит все рамки

Порошенко – Венедиктовой: это преследование оппозиции и переходит все рамки

17:09 09.06.2020
Венедиктова обсудила с послами стран Балтии и Скандинавии защиту инвестиций

Венедиктова обсудила с послами стран Балтии и Скандинавии защиту инвестиций

15:57 06.06.2020
Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

23:33 29.05.2020
Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

20:11 29.05.2020
Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

13:25 27.05.2020
САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

09:55 27.05.2020
Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные результаты работы за 5 лет

Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные результаты работы за 5 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В США число заразившихся коронавирусом приближается к 2,5 млн человек

В районе Марьинки ранен сапер из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС с начала суток

В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА