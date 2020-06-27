События

15:44 27.06.2020

В районе Марьинки ранен сапер из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

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В районе Марьинки ранен сапер из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

В районе населенного пункта Марьинка на Донбассе при выполнении задания по разминированию участка местности подорвался на неизвестном взрывном устройстве сапер, он доставлен в лечебное учреждение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас воин доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Теги: #марьинка #саперы #оос
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