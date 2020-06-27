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15:44 27.06.2020

США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

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США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

В Вашингтоне приветствуют подход Европейского Союза, демонстрирующий прозрачность его планов относительно ограничений въезда на его территорию для граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии COVID-19 в мире, сообщает CNN со ссылкой на заявление сотрудника Госдепартамента США.

"Мы приветствуем прозрачность и согласованные усилия наших европейских партнеров и союзников, направленные на борьбу с этой пандемией. Мы также привержены координации с ними, мы ждем открытия наших экономик и ослабления ограничений", - заявил каналу сотрудник Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с временным запретом американцам въезжать в ЕС.

Также сотрудник Госдепартамента сослался на заявление госсекретаря США Майка Помпео по этой теме, который ранее на этой неделе заявил, что Вашингтон работает "с друзьями в ЕС, чтобы понять, как и когда мы сможем безопасно возобновить международные поездки".

По данным канала, который ссылается на информацию нескольких дипломатов, ЕС с большой долей вероятности не включит США в список стран, гражданам которых можно въезжать на территорию стран блока с 1 июля.

На этой неделе ряд международных СМИ со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в Брюсселе сообщил, что в ЕС практически согласовали список из примерно 20 стран, из которых можно будет въехать на территорию союза с 1 июля, и США, Россия и Бразилия в этот список пока не попадают из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Теги: #сша #ес #коронавирус
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