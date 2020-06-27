В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

Всего во время рейдов правоохранители в течение двух суток проверили более 6,2 тыс. субъектов хозяйствования, в результате чего за нарушение условий карантина было составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, правоохранители проверили почти 3,5 тыс. предприятий торговли, 2 тыс. - общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что 28 протоколов составлено на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли.

"Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 14569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.