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14:35 27.06.2020

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

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Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

В г.Киев столичные пожарные ликвидировали возгорание в административном здании, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня в 10:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Воздухофлотском, 76-Г, в Соломенском районе столицы", - сказано в сообщении.

Так, по прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 - ликвидирован.

"На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было. В результате пожара огнем уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений", - добавили в ведомстве.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Теги: #киев #пожар
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