19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

В Сумской области пограничники отряда задержали россиянина, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу с целью трудоустройства, поскольку не желает быть призванным на военную службу в российской армии, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе н.п.Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", - сказано в сообщении ведомства.

Так, выясняя обстоятельства правонарушения, пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью трудоустройства. Также юноша признался, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии, поэтому решил отправиться в Украину.

"Поэтому за незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года", - сказано в сообщении.

Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ.