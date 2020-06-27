Тимошенко: Нужно объединиться ради помощи людям, пострадавшим от паводков

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет о необходимости и приоритетности объединения усилий для эффективной, комплексной поддержки и помощи людям, восстановления регионов, пострадавших от наводнений в Западной Украине.

«Необходимо единство всех государственных структур, всех политических сил. И действовать - немедленно! » - призвала Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Она отметила, что пострадавшие должны уже сейчас получить возможности для обустройства, работы и компенсации убытков.

«Недопустимо, чтобы люди почувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Помощь нужна уже сейчас », - подчеркнула Тимошенко.

Ограниченность финансовых ресурсов государства не означает, что средств для преодоления последствий стихии нет, уверена лидер партии. Она напомнила о злоупотреблениях, уличенные парламентской ВСК.

«Сейчас необходимо вернуть деньги, украденные под прикрытием налоговой и заставить «Нафтогаз» перечислить 72 млрд грн, которые он должен государству. Нужна политическая воля - деньги могут и должны быть направлены на нужды людей », - отметила Тимошенко

Она призвала уже на ближайшем заседании Верховной Рады безотлагательно внести изменения в бюджет и собрать финансовые ресурсы, достаточные для преодоления последствий стихии.

«Я точно знаю, что если во вторник на заседании парламента мы все будем действовать эффективно и быстро как единая команда - мы сможем быстро дать людям ту помощь, которая им сейчас нужна», - заверила лидер «Батькивщины».

Тимошенко убеждена - страна сможет противостоять любым вызовам, если приоритетом власти будут потребности и интересы людей.

«Именно люди должны быть в центре внимания всех ветвей власти», - резюмировала Тимошенко.