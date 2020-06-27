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11:36 27.06.2020

В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

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В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании приняла решение ввести в Киевской области дополнительные противоэпидемические меры, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

Так, с 26 июня комиссия решила ограничить на территории области:

- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Кроме того, было решено усилить контроль:

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в учреждениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

- установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

- провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Также принято решение ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене ослаблений противоэпидемических мероприятий.

"Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", - сказано в сообщении.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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