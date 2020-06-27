Степанов: с мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмоний, в сутки от 700 до 1000 новых случаев

В Украине на сегодняшний день в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день мы имеем в сутки, тестируем новые случаи пневмонии около 700. От 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае месяце, когда мы начали смягчать карантинные меры, переходить к адаптивному карантину, это количество (пневмоний – ИФ) было около 250-300 случаев в сутки. То есть, вы видите, что почти втрое возросло количество пневмоний", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.