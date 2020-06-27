В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

В Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев Covid-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось об антирекорде – 1109 новых заболевших Covid-19 за сутки, 25 июня было 994 новых инфицированных, 24 июня – 940 заразившихся, а 23 июня - 833 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 42 065 человек, выздоровевших - 18 701, умерли 1 110 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (168 случаев), в Киеве (140 случаев), в Ровенской области (111 случаев), Закарпатской области (93 случая)