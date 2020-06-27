События

09:00 27.06.2020

С вечера субботы до утра воскресенья будет ограничено движение в районе дамбы "Хаджибей" в Одесской области

1 мин читать
С вечера субботы до утра воскресенья будет ограничено движение в районе дамбы "Хаджибей" в Одесской области

С 23.00 субботы, 27 июня, до 5.00 воскресенья, 28 июня, в Одесской области будет ограничено движение на участке автодороги Киев-Одесса в районе дамбы "Хаджибей", в связи с ремонтными работами, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"В период времени с 23:00 27 июня до 5:00 28 июня, в связи с проведением ремонтных работ дамбы "Хаджибей" будет временное ограничение движения на участке автодороги Киев-Одесса", – сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что на месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств.

Теги: #дороги #одесская #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:58 26.06.2020
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ограничила проведение массовых мероприятий, сократила время работы общепита и развлекательных учреждений в Киевской области

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ограничила проведение массовых мероприятий, сократила время работы общепита и развлекательных учреждений в Киевской области

12:05 25.06.2020
Проезд по дорогам госзначения на Западе Украины обеспечен без ограничений

Проезд по дорогам госзначения на Западе Украины обеспечен без ограничений

20:35 23.06.2020
В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников

В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников

19:16 23.06.2020
Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

16:55 23.06.2020
Зеленский призвал дальнобойщиков не искать пути для проезда перегруженного транспорта: мы все равно всех найдем и будет больно

Зеленский призвал дальнобойщиков не искать пути для проезда перегруженного транспорта: мы все равно всех найдем и будет больно

00:06 23.06.2020
В хадже в этом году сможет принять участие ограниченное число иностранных паломников

В хадже в этом году сможет принять участие ограниченное число иностранных паломников

20:54 22.06.2020
Во многих странах из-за пандемии COVID-19 основные медуслуги предоставлялись ограниченно - ВОЗ

Во многих странах из-за пандемии COVID-19 основные медуслуги предоставлялись ограниченно - ВОЗ

19:56 22.06.2020
В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

19:33 19.06.2020
Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

19:37 18.06.2020
В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам лишения свободы за отмывание EUR2,8 млн - СМИ

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

Английский суд назначил слушание по сути иска ПриватБанка к экс-акционерам на $3 млрд на 1 марта 2022г

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 4 тыс. домов, разрушены объекты инфраструктуры

США намерены продолжить открывать экономику, несмотря на распространение коронавируса

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

На Киевщине правоохранители ликвидировали 3 нарколаборатории

В США жертвами коронавируса стали более 125 тыс. человек

На Буковине за 26 июня лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 4,6 тыс. человек

Экс-следователь полиции, требовавший $6 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, пойдет под суд

Зеленский: дипломаты должны стать послами экспортами украинской продукции на мировых рынках

В Техасе и Флориде закрывают бары из-за новой вспышки коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА