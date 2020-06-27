С вечера субботы до утра воскресенья будет ограничено движение в районе дамбы "Хаджибей" в Одесской области

С 23.00 субботы, 27 июня, до 5.00 воскресенья, 28 июня, в Одесской области будет ограничено движение на участке автодороги Киев-Одесса в районе дамбы "Хаджибей", в связи с ремонтными работами, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"В период времени с 23:00 27 июня до 5:00 28 июня, в связи с проведением ремонтных работ дамбы "Хаджибей" будет временное ограничение движения на участке автодороги Киев-Одесса", – сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что на месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств.