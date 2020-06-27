Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени субботы достигло 494 тыс. 181 человека, увеличившись за сутки на 5 тыс. 357, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 6 тыс. 640.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 субботы насчитывалось 9 млн 801 тыс. 572 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 214 тыс. 803 против 178 тыс. 112 по состоянию на 8:00 минувшей пятницы, излечились 4,94 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 467 тыс. 554 (125 тыс. 039 скончавшихся, 670 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 млн 274 тыс. 974 (умерли 54 тыс. 971, вылечены 702 тыс.).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 63,8. В США на 1 млн населения скончались 386 человека, в Бразилии - 264.